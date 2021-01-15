İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aşı yaptırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi
|15 Ocak 2021 12:36
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirtti.
Akşener, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/UVaGJJTcTbDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
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