Bir bakanlık, 10 yıl sonra GYS açıp, kadroların yüzde 90'ını doldurdu
|15 Ocak 2021 12:10
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınav duyurusunu yayımladı. Bakanlık 10 yıl sonra görevde yükselme sınavını açtı. Mevcut kadroların da yüzde 90'ını doldurdu. Bu adım Görevde Yükselme sınavı için diğer bakanlıklara örnek olacaktır.
Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü, emlak müdürü/milli emlak müdürü ve emlak müdür yardımcısı/milli emlak müdür yardımcısı kadroları için "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 03.10.2020 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme Yazılı Sınav sonuçlarına göre başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan personelin sözlü sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.
Sınav tarihinde Covid-19 teşhisi konulan veya temaslı olan personelimizin bu durumlarını; sınav tarihinden önce görev yaptığı birim aracılığı ile Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
Sözlü Sınav Takvimi
Emlak Müdürü / Milli Emlak Müdürü listesi için tıklayınız.
Emlak Müdür Yardımcısı / Milli Emlak Müdür Yardımcısı listesi için tıklayınız.
Şube Müdürü (idari) listesi için tıklayınız.
Şube Müdürü (teknik) listesi için tıklayınız.
Sözlü Sınav Yeri
Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonu.
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Sınav konu başlıkları için tıklayınız.
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