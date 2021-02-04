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Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?

5434'e tabi memurlar açısından, ek göstergeye hak kazanmada, Kanunun 73. maddesi uygulanmaktadır. Bu madde gereğince, unvan değişikliğiyle bir kadroya atanan memurun, atandığı kadronun ek göstergesini alabilmesi için en az 6 ay çalışması gerekiyor.
 04 Şubat 2021 00:01
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Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?

1964 doğumluyum.1994 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nde Teknik Hizmetler Sınıfında İnşaat Teknikeri olarak çalışmaya başladım. 2016 yılında Orman Mühendisliği bölümünde göreve başladım. Mart 2020 yılında ünvan değişikliği sınavını kazanarak Orman Mühendisi olarak atandım. Temmuz 2021 yılında emekli olmak istersem 3600 ek göstergeye mi yoksa 3000 ek göstergesine göre mi emekli olurum. teşekkür ederim. iyi çalışmalar dilerim.

Sınavla unvan değişikliği emeklilikte 3600 ek göstergeyi kazandırır mı? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Memurlar için emeklilikte önemi yüksek olan ek gösterge her zaman için gündemde olan bir konudur. Ek gösterge rakamları 5434'e tabi memurun emekli aylığının ve emekli ikramiyesinin yüksek olmasını belirlemede önemli unsurdur.

Memurun emeklilikte yüksek ek göstergeyi kazanabilmesi için yüksek ek göstergeli görevlerde en az 6 ay görev yapma koşulu bulunur.

Devlet memurluğu süresince görev değişiklikleri olması mümkündür. Görev değişiklikleri genelde bulunmuş olduğu görevden daha yukarı görevlere, dolayısıyla ek göstergesi daha avantajlı görevlere atanma, sınav sonucu atanma şeklinde olmaktadır.

Ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu göstergelerden emekli aylığı ve emekli ikramiyesini elde edebilmek için ne kadar süre görev yapmaları gerekir:

Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 73 hükmünde bulunur.

"Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır."

Hükmün Yorumu:

- Hüküm tamamıyla atamadan bahsetmektedir, dolayısıyla üst görevlere veya ek göstergesi yüksek görevlere de geçişler genelde atama şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla, memurlardan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu görevlerden en az 6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekir. 6 aydan az süre kesinti yapılmışsa yüksek ek gösterge kazanımları olmaz.

Bu bağlamda 6 aylık süreye tabi olan durumlar;

-Ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli görevlere atanılması halinde en az 6 ay bu görevi yapmak gerekir.

-Sınav sonucu unvan değişikliği nedeniyle ek göstergesi yüksek bir göreve atanma halinde de en az 6 ay bu görevi yapmak gerekir.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

Sınav sonucunda Mart 2020 ayında atandığınızı belirttiğiniz 1 inci derece 3600 ek göstergeli Mühendis kadrosundaki görevinizi en az 6 aydan fazla yapma koşulunu yerine getirmiş olduğunuz anlaşıldığından, bugün için veya Temmuz 2021 ayında emekli olmanız halinde 3600 ek göstergeden yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

NOT: Bu açıklamalarımız tamamen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulananlara yöneliktir. İlk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra olanları kapsamaz. 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli aylıklarında çalışma hayatları içerisindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen prime esas kazançları esas alınarak aylık bağlanmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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