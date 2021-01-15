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4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor

İstanbul hava durumu için aktarılan son dakika haberine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Sabah kentin genelinde görülen yağış etkisini kaybetti. Yağışın İstanbul'da yarın gece sulu kar şeklinde tekrar başlaması, özellikle pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. 20-30 santimetrenin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' dedi.
 15 Ocak 2021 12:46
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4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.


''MUHTEŞEM KAR GELİYOR''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Cumartesi gecesi ve pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Poyrazın da etkisiyle tipi şeklinde yağacak. Pazartesi rüzgar biraz hızını azaltacak ama pazartesi de en azından öğle saatlerine kadar yağış etkili olacak. dedi.

Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu seferki kar yoğun yağacak. 20-30 cm'nin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' açıklaması yaptı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

''Gece İstanbul'a hafif de olsa kar yağdı. Bugün İstanbul'da kar yok. Bu gece kar yağışı başlar ve 3 gün devam eder. Yağış cumartesi akşam, pazar ve pazartesi kuvvetlenecek''

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre; Türkiye'nin son 24 saatte aldığı yağış miktarıMeteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre; Türkiye'nin son 24 saatte aldığı yağış miktarı

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Ankara'da kar yağışı öğleden sonra daha hafif seyredecek.

İç Anadolu'da öğleden önce Eskişehir'de, akşama doğru kayseri tarafında kar kuvvetlenecek. Bölgedeki önümüzdeki günlerde aralıklı olarak kar yağacak.

İzmir'de bugün yağmur etkili olacak. Antalya yağmurlu, toroslarda kar var.

Ege'de yoğun yağan kar yağışı, Kütahya-Uşak arasında öğleden sonra hafifliyor.

Akdeniz'de sağanaklar sürüyor, Mersin'de yine dolu yağabilir. Güneydoğu'da yağmur kısım kısım devam ediyor.

Karadeniz'de Bolu-Kastamonu boyunca kar var, Samsun'da yağmur kuvvetli, Trabzon tarafında yağış akşam gidecek ve yaylalarda kar var. Doğu Anadolu'da kar yağışları yoğun olarak devam ediyor.
NTV
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