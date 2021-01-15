Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süresinden sonra 10 Temmuz 2018 günü yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre her yıl kamu kurumlarına atanacak serbest memur sayıları ile bu atama sayısına tabi olmayan istisna atamalar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Kararı alınmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda, 2019 yılına ait atama sayıları ve istisna kararı, 2020 yılına ait karar iseStrateji ve Bütçe Başkanlığı tarihinde ilan edilmiştir. Gerek 2019 yılına gerekse 2020 yılına ait kararları incelediğimizdeyıllık atama sayısından istisna tutulan atamalar büyük ölçüde aynıdır.

Örneğin, geçtiğimiz yıl verilen açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2020 tarihi itibarıyla; naklen atama işlemine başlanılan, sınav ilanı yapılan, KPSS yerleştirilmesine bildirilen kadrolara bu yıl da aynı şekilde atama yapılabilecektir. Ancak, buna dair karar yayımlanmadığı sürece ister istemez kurumlar tarafından bekletilme durumu oluşmaktadır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıllık atama sayılarından evvel istisna kararlarının belirlenerek bir an evvel kamuoyuna paylaşılması gereksiz bekleyişleri sona erdirecektir.