1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!

Cumhurbaşkanlığı, yıllık atama izninden istisna tutulacak kadrolar için aldığı kararı geciktirmeden ilan etmeli!
 15 Ocak 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süresinden sonra 10 Temmuz 2018 günü yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre her yıl kamu kurumlarına atanacak serbest memur sayıları ile bu atama sayısına tabi olmayan istisna atamalar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Kararı alınmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda, 2019 yılına ait atama sayıları ve istisna kararı 04 Şubat 2019 tarihinde, 2020 yılına ait karar ise 20 Şubat 2020 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarihinde ilan edilmiştir. Gerek 2019 yılına gerekse 2020 yılına ait kararları incelediğimizde bir takım özel düzenlemeler haricinde yıllık atama sayısından istisna tutulan atamalar büyük ölçüde aynıdır.

Örneğin, geçtiğimiz yıl verilen açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2020 tarihi itibarıyla; naklen atama işlemine başlanılan, sınav ilanı yapılan, KPSS yerleştirilmesine bildirilen kadrolara bu yıl da aynı şekilde atama yapılabilecektir. Ancak, buna dair karar yayımlanmadığı sürece ister istemez kurumlar tarafından bekletilme durumu oluşmaktadır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıllık atama sayılarından evvel istisna kararlarının belirlenerek bir an evvel kamuoyuna paylaşılması gereksiz bekleyişleri sona erdirecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
13 Ocak 2021 12:18		 Sözcü Gazetesi 1. sayfa manşeti neden çıkarıldı?
13 Ocak 2021 09:25
Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı
12 Ocak 2021 10:25		 Memurların kademe terfi tarihlerindeki karmaşa nasıl çözülebilir?
11 Ocak 2021 10:25
Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?
08 Ocak 2021 09:01		 DHMİ 13 yıldır şube müdürlüğü için GYS açmıyor
08 Ocak 2021 00:01
Misyon koruma adayları sadece mülakat sonuçlarını bekliyor
06 Ocak 2021 14:11		 Memura, asgari ücrete yapılan zam kadar artış yapılır mı?
06 Ocak 2021 09:02
Adaylar, YÖK'ten lisansüstü başvurular için şartlı kayıt imkanı bekliyor
05 Ocak 2021 15:23		 YÖK, müjde olarak açıklamıştı. Transkript belgeleri 4 aydır e-Devletten erişime açılamadı
05 Ocak 2021 14:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - 'Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür'14:32 - Prof. Ateş Kara: 7-8 ayda bir aşı olunması gerekebilir14:05 - Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!14:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evvelallah sapasağlamım14:04 - Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı13:59 - Bakan Kurum: Vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır
13:51 - Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı13:48 - Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:46 - İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı13:45 - Bakan Koca, aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti13:37 - 'Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz'13:36 - Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı
13:28 - Ak Parti'den açıklama... MKYK üyeleri aşı olmadı13:25 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - 'Aşı için Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim'12:46 - 4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor
12:44 - PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
İnceleme yapıldı, 73 bin TL'lik fildişi tespihler ortalığı karıştırdı
CHP'li 3 vekil, Muharrem İnce'nin partisine katılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lodos 2
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 2
verilmiş sadakası olmak 3
anna torv 1
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
Cezadan kaçarken ekstra ceza yemek 1
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 2
Giant's Causeway 1
3 günde 25 milyon kişinin telegram'a geçmesi 2
Ankara da kar yağışı 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alacak
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam