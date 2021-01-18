Cumhurbaşkanlığı isterse üniversite idari personelinin nakil sorununu çözebilir

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Son beş yıldır yaptığımız haberler ve bu haberlerde sunduğumuz önerilere sırtını çeviren kurum ve yöneticiler yüzünden, yükseköğretim kurumlarında görevli idari personelin tayin sorununun çözüme kavuşması mümkün olamamıştır.

Bu haberlerden bazıları:

27 Ekim 2015 tarihli Üniversitelerde yaşanan tayin ve nakil sorunları çözülmeli

08 Ekim 2016 tarihli Üniversitelerde idari personel ihtiyacı artıyor

11 Kasım 2016 tarihli Bütçe kanunu yayımlanmadan önce Üniversitelerin idari personel ihtiyacına dair öneri

03 Mayıs 2017 tarihli Üniversiteler, idari personelin nakli hakkında, usul ve esas belirlemeli!

04 Nisan 2018 tarihli İdari personelin üniversiteler arası tayini için düzenleme şart!

05 Kasım 2018 tarihli Üniversitelerde tayin sorununu kim çözecek?

31 Mayıs 2019 tarihli YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu

29 Temmuz 2019 tarihli İdari personele naklen tayin hakkı için kanun teklifi verildi

06 Mayıs 2020 tarihli Üniversitelerdeki tayin sorununu Ombudsman da görmezden geldi!

17 Mayıs 2020 tarihli Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı tanınmalı

22 Ocak 2020 tarihli Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi

23 Mart 2020 tarihli YÖK; idari personelin genel yer değiştirme yönetmeliğini çıkartmalı

15 Nisan 2020 tarihli Üniversitelerdeki tayin sorununu Meclis bugün çözebilir

En son 19 Kasım 2020 tarihli ÜNİVERSİTELERDE BÜYÜYEN TAYİN SORUNU ÇÖZÜLEMİYOR başlığıyla dile getirdiğimiz haberimizde ise; Üniversiteler arasında bir ayrımcılık yapılarak 2020 yılında çıkarılan kararda 7141 sayılı Kanunla bölünerek kurulan üniversiteler arasındaki nakillerin atama istisnaları arasına yer aldığı, bu sorunun aslında çok basit bir düzenleme ile giderileceğini ifade etmiştik.

2020 yılında üniversitelere tahsis edilen atama izinleri ve KPSS'ye bildirilen kadrolar incelendiğinde; 40'ın üzerindeki yükseköğretim kurumunun merkezi yerleştirmeye bir tane bile memur kadrosu bildirmediği görülmektedir. Haliyle, bu üniversiteler atama izinlerini doğrudan nakil yöntemine ayırmaktadır. Bu durum, devlete yük getirmediği gibi atama izninden istisna tutulması halinde üniversiteler arasındaki geçişleri hızlandırmak suretiyle eş, sağlık ve engellilik gibi mazereti olanların istediği illere atanmalarını kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıllık atama sayılarının belirlenmesine dair kararda aşağıdaki tabloda önerilen şekilde TÜM ÜNİVERSİTELERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE BİR DÜZENLEMENİN yapılması halinde, yıllardır dile getirdiğimiz üniversitelerdeki idari personelin nakil sorununun çözümüne mutlaka katkı sağlanacaktır.