Ak Parti'den açıklama... MKYK üyeleri aşı olmadı
Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı TV programında Ak Parti MKYK üyelerinin aşı olduğuna dair iddiaları yalanladı. Ünal "Sadece MKYK'mızda sağlıkçı olup sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu. Biz, MKYK üyeleri olarak sadece Cumhurbaşkanına eşlik ettik " dedi.
|15 Ocak 2021 13:28
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Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı TV programında Ak Parti MKYK üyelerinin aşı olduğuna dair iddialara cevap verdi.
Ünal, MKYK üyelerinin aşı olmadı sadece MKYK'mızda sağlıkçı olup sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu" dedi.
MKYK üyeleri olarak sadece Cumhurbaşkanına eşlik ettik dedi.
Öte yandan AK Parti MKYK üyelerinden Hatice Merve Tatar sosyal medyadan açıklama yaparak aşı olmadığını belirtti.
Tatar açıklamasında: 'Ben aşı olmadım Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aşı olacak diğer MKYK Üyelerimize destek olmak için oradaydım', dedi.AK Partili Ünal'dan WhatsApp açıklaması
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