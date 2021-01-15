1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti'den açıklama... MKYK üyeleri aşı olmadı

Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı TV programında Ak Parti MKYK üyelerinin aşı olduğuna dair iddiaları yalanladı. Ünal "Sadece MKYK'mızda sağlıkçı olup sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu. Biz, MKYK üyeleri olarak sadece Cumhurbaşkanına eşlik ettik " dedi.
 15 Ocak 2021 13:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı TV programında Ak Parti MKYK üyelerinin aşı olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Ünal, MKYK üyelerinin aşı olmadı sadece MKYK'mızda sağlıkçı olup sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu" dedi.

MKYK üyeleri olarak sadece Cumhurbaşkanına eşlik ettik dedi.

Öte yandan AK Parti MKYK üyelerinden Hatice Merve Tatar sosyal medyadan açıklama yaparak aşı olmadığını belirtti.

Tatar açıklamasında: 'Ben aşı olmadım Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aşı olacak diğer MKYK Üyelerimize destek olmak için oradaydım', dedi.

AK Partili Ünal'dan WhatsApp açıklaması
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür'
15 Ocak 2021 14:37		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evvelallah sapasağlamım
15 Ocak 2021 14:05
Bakan Kurum: Vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır
15 Ocak 2021 13:59		 Bakan Koca, aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
15 Ocak 2021 13:45
'Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz'
15 Ocak 2021 13:37		 'Aşı için Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim'
15 Ocak 2021 12:59
Yunanistan ile NATO'daki teknik görüşmeler haftaya başlayacak
15 Ocak 2021 11:39		 AK Partili Ünal'dan WhatsApp açıklaması
15 Ocak 2021 11:27
Veteriner hekimlere uzmanlık eğitimi
15 Ocak 2021 11:13		 107 siyasi partiden 18'inin üyesi yok
15 Ocak 2021 10:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - 'Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür'14:32 - Prof. Ateş Kara: 7-8 ayda bir aşı olunması gerekebilir14:05 - Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!14:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evvelallah sapasağlamım14:04 - Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı13:59 - Bakan Kurum: Vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır
13:51 - Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı13:48 - Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:46 - İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı13:45 - Bakan Koca, aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti13:37 - 'Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz'13:36 - Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı
13:28 - Ak Parti'den açıklama... MKYK üyeleri aşı olmadı13:25 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - 'Aşı için Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim'12:46 - 4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor
12:44 - PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
İnceleme yapıldı, 73 bin TL'lik fildişi tespihler ortalığı karıştırdı
CHP'li 3 vekil, Muharrem İnce'nin partisine katılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göç 1
işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1
temizlik hastası 1
diego perotti 1
kaynatırken sütün kesilmesi 1
Six say war 1
maraş dondurması 1
şekerli yoğurt 4
30'lu yaşlar 4
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 2
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alacak
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam