Bakan Koca, aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, aşı programına olan destek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti
|15 Ocak 2021 13:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, aşı programına olan destek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/OucRPMfxDiDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
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