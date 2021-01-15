Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|15 Ocak 2021 13:48
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince farklı mahallelerdeki 17 ev karantinaya alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık, Kovid-19 aşısının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı
15 Ocak 2021 14:40
|Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı
15 Ocak 2021 14:04
|İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı
15 Ocak 2021 13:46
|Bir bakanlık, 10 yıl sonra GYS açıp, kadroların yüzde 90'ını doldurdu
15 Ocak 2021 12:10
|Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı
15 Ocak 2021 12:02
|Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay'lılara 'Amonos Tüneli' müjdesi
15 Ocak 2021 11:03
|İSKİ son verileri paylaştı! İstanbul barajlarında son durum
15 Ocak 2021 10:38
|Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi
15 Ocak 2021 09:59
|Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor
15 Ocak 2021 07:45
|Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
15 Ocak 2021 00:25