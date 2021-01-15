Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
|15 Ocak 2021 13:51
|+Aa- Yazdır
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Başından darbe alan Özdağ'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayı kişisel Twitter hesabında duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, şunları söyledi:
"Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir."
Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur.Dr. Selim Temurci (@SelimTemurci) January 15, 2021
Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz.
Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu
15 Ocak 2021 11:41
|Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
15 Ocak 2021 11:39
|Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu
15 Ocak 2021 11:01
|7 günde teslim ediliyor: Sahte tezden sonra sahte diploma
15 Ocak 2021 09:52
|Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
15 Ocak 2021 09:40
|Yanan otomobilde ölen kişi eski milletvekilinin oğlu çıktı
15 Ocak 2021 09:27
|Fuhuş tuzağına 34.5 yıl hapis istemi
15 Ocak 2021 08:30
|Ankara'da ilginç olay: Önce çalıp sonra yaktılar!
15 Ocak 2021 07:59
|Bursa'da aile içi şiddet: Ben yaparım beni tanıyan tanır
15 Ocak 2021 07:50
|Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
14 Ocak 2021 23:40