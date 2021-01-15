Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evvelallah sapasağlamım
|15 Ocak 2021 14:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın mesajları şöyle:
"(Aşı konusu)Şu ana kadar herhangi bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız.
(Yunanistan'ın aşı pasaportu olsun talebi)Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım.
1963'ten beri AB ilişkilerimizi olumlu götürme gayretindeyiz. Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz.
(Yunanistan ile ilişkiler)Bu arada da tüm bu görüşmelerde Yunanistan'la sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi, bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. İstikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilciliklerimiz, gerek Sayın Başbakan'la benim görüşmem... Bunların adımlarını atabiliriz dedik.
(S-400 konusu)Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. Şimdi de 2. paket daha önceki görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz.
Biden yönetiminin ne diyeceğini bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var... Biz bir defa kendi savunma adımlarımızı, bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesine asla izin vermeyiz. F-35'ler konumuz var. Biz bu konuda çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler hala verilmedi. ABD'nin bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte çok daha olumlu atar ve bunları yoluna koyarız temennisindeyim."
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