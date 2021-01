Bakan Kurum: Vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda, İngiltere'de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Almanya'da özgürlüğün simgesi Berlin Meydanı, Semerkant'ta ilmin ve sanatın simgesi Registan Meydanı, Saraybosna için Tarihi Başçarşı Meydanı neyse, Türkiye için de dünya için de sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır." dedi.

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen hafta hayatını kaybeden, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'ye rahmet diledi.

Ali Güneri'nin Milli Görüş hareketinin başladığı ilk günden beri merhum Erbakan'ın yanında olduğunu anımsatan Kurum, "Erbakan Hocamız da sarsılmaz milli duruşuyla ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli liderlerden biriydi. Tekrardan Erbakan Hocamıza ve onun en büyük yol arkadaşlarından olan Ali Güneri ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kurum, Konya'yı başta çevre ve şehircilik olmak üzere, ticaretten sanayi ve tarıma, eğitimden sağlık, ulaşım ve kültüre kadar her alanda daha zengin ve müreffeh bir noktaya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

İlkini Konya'da başlattıkları, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programıyla yatırımları, müjdeleri bu salonda paylaştıklarını anımsatan Kurum, "Hamdolsun, o gün sizlere verdiğimiz sözleri bugün tutuyoruz. Projelerimizin temellerini atıyor, açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sadece Konya'da, Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek projeler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Mevlana Meydanı'nın, Mevlana Çarşısı'nın, Altın Çarşı'nın temellerini büyük bir heyecanla atmak için kentte bulunduğunu söyleyen Kurum, "Ağaçları, binbir renkli çiçekleri, geniş yeşil alanlarıyla Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda, İngiltere'de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Almanya'da özgürlüğün simgesi Berlin Meydanı, Semerkant'ta ilmin ve sanatın simgesi Registan Meydanı, Saraybosna için Tarihi Başçarşı Meydanı neyse, Türkiye için de dünya için de sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır." diye konuştu.

- "Millet bahçemizi, 108 bin metrekarelik devasa bir alanda yapıyoruz"

Kurum, eski stadyumun bulunduğu alana yapılacak millet bahçesini de bugün ilk fidanlarıyla buluşturacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet bahçemizi, çocuklarımız için tenis kortu, basketbol sahası, satranç grubu, oyun alanlarıyla, yine gençlerimizin kitap okuyacakları millet kıraathanesiyle, göletiyle, Türk-İslam Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Konya'mıza, Konyalı hemşehrilerimize armağan edeceğiz. Yatırım bedeli 44,5 milyon lira olan bu millet bahçemizi, 108 bin metrekarelik devasa bir alanda yapıyoruz. Projemizi inşallah bu yılın ağustos ayında tamamlayıp sizlerin, Konyalı hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine bu millet bahçemizde, selatin camileri gibi kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan çok güzel bir camimizi de Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 23 metre kubbe çapıyla, 59 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle, açık avlusuyla birlikte 14 bin 400 kardeşimizin aynı anda saf tutacağı camimizin de temellerini bugün atıyoruz. Yeni millet bahçemiz, yeni camimiz, Konya için hayırlı uğurlu olsun."

Anadolu Selçuklu Devletinin yönetim merkezi olan Alaeddin Tepesi'nin etrafındaki tüm binaların cephelerini ve çevre düzenlemelerini, tarihi dokuya uygun olarak yenileyeceklerini bildiren Kurum, bugüne dek 60 bağımsız bölümün çalışmalarını tamamladıkları bilgisini verdi.

- "Konya'yı dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız"

Konya için büyük hayaller taşıdığına değinen Bakan Kurum, "Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu şehir bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize, davamıza, hep en büyük vefayı gösterdi, en büyük desteği verdi. Her seçimde rekor üstüne rekorlar kırdı. Sizler gereğini yaptınız. Şimdi sıra bizde. Sizlere söz veriyoruz. Her an şu caminin köşesinden Sultan Alaeddin ordusuyla bizleri selamlayacak, şu meydandan Hz. Mevlana talebeleriyle çıkıverecek, yukarı caddeden Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ve Şems Hazretleri gelecekmiş gibi hissediyoruz. Onların gezdiği, dolaştığı, ruh kattığı bu sokakların, bu çarşıların, bu aziz şehrin imarı ve ihyasını bir şeref biliyoruz."

Kurum, Selçuklu geleneğini, Osmanlı mührünü koruyarak Konya'yı marka şehir haline getireceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Konya'sı için el ele, gönül gönüle, canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bir kul olarak, bizi bu şehre, bu maneviyata, hasbelkader hizmet ettirdiği için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Konyalıların yüzlerce yıldır esnafımıza bir nasihat olarak söylediği gibi, 'Şu yeni dükkanların kapıları, hak kapısı olsun' diyorum. Şu açacağımız bahçeler, kalplerimizi buluştursun diyorum. Şu köşe bucak yenilediğimiz Alaeddin Tepesi'nden çıkan yollar, aramızda yeni gönül köprüleri kursun diyorum."

- "Bu ülke insanı daha çok şeyi hak ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise Konya'yı birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşıyanları tebrik etti.

Salgın sürecinde yatırımlardan geri kalınmadığını, adalet, siyaset ve ekonomi alanında yeni reformların çok yakında açıklanacağını ifade eden Demiröz, şöyle konuştu:

"Bazıları Mevlana'mızın Şeb-i Arus'unu aslından daha farklı şekilde düzenlediği törenlerle yapmaya çalışıyor. Biz burada icraat yapıyoruz onlar kutlamaları, anmaları bile doğru düzgün yapamıyor. Birileri çıkıyor, 'Türkiye'de hiç fabrika açılmıyor' diyor. Gelsin Konya'ya baksın. Burada 5'inci organize sanayi bölgesi tamamlandı. Bari Konya ASELSAN'ı görsün. Maalesef gözleri var görmezler. Biz devam edeceğiz, onlar görmesin. Bu ülke insanı daha çok şeyi hak ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Onlar kulak çekmeye çalışsın ama millet kimin kulağını ne zaman çekeceğini iyi biliyor."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, kentteki bazı proje alanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak, bitirilen çalışmaların açılışını yaptı.

Programa Bakan Kurum ve Demiröz'ün yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Orhan Erdem, Tahir Akyürek ve Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, kentteki üniversitelerin rektörleri ile bakanlık temsilcileri katıldı.