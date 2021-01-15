1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Mermili tehdit' paylaşımı yapan sanık: Tepki göstermek için bunu yaptım

Sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair rapor aldırılmasına karar veren mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP'ye davetiye çıkarılarak, davadan haberdar edilmelerine hükmetti
 15 Ocak 2021 14:43
+Aa- Yazdır
'Mermili tehdit' paylaşımı yapan sanık: Tepki göstermek için bunu yaptım

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu kavanoz resmi paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezlerini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Göç ile avukatı katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Göç, "İnternetten bulmuş olduğum mermi fotoğraflarını ekleyerek belirtilen paylaşımı kendi hesabım üzerinden ben yaptım. Ben bunu bir tepki olarak yaptım. Benim daha önceden adli kaydım da silahım da yoktu. Yapacağımdan değil sadece tepki göstermek için bunu yaptım. Ben biraz sinirli bir insanım. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde daha önce tedavi görmüşlüğüm ve yatmışlığım vardır." dedi.

Sanık avukatı Büşra Doğrul Bozcu, müvekkilinin internetten aldığı fotoğraf üzerine etiketleme suretiyle söz konusu paylaşımı yaptığını belirterek, "Bunu uyarı mahiyetinde kaleme almıştır. Korkutma amaçlı yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor aldırılmasına karar verdi.

Söz konusu paylaşımda ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP'ye davetiye çıkarılarak duruşmadan haberdar edilmelerini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Emin Göç'ün 3 Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşarak, paylaşımın üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP Genel Merkezi hesaplarını etiketlediği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın paylaşımının isimleri geçen kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de paylaşımında içi mermi dolu kavanoz resmiyle CHP ve HDP Genel Merkezleri ile tüzel kişiliğini hedef aldığı kaydediliyor.

Sanığın paylaşımındaki ifadelerin de basit bir tehdidi aştığı vurgulanan iddianamede, Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olduğu, gerçekte hedef alınan da CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu aktarılıyor.

İddianamede, bu nedenle Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun şikayetlerinin alınmadığı vurgulanarak, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üvey oğlunu hortumla döverek öldüren kadına, ağırlaştırılmış müebbet
14 Ocak 2021 17:47		 Can Dündar'a 'MİT tırları' davasında verilen cezanın gerekçesi açıklandı
14 Ocak 2021 14:55
Silahını gasbettiği polisi şehit eden sanığa müebbet hapis
14 Ocak 2021 14:25		 Adnan Oktar 30 yıl yatacak, 95'inde tahliye olacak
13 Ocak 2021 07:37
HDP'li eski Belediye Başkanı'na 2 yıl 1 ay hapis cezası
12 Ocak 2021 19:49		 Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanığın yargılanmasına devam edildi
11 Ocak 2021 12:33
Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
07 Ocak 2021 20:39		 Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden zanlının cezası belli oldu
07 Ocak 2021 18:16
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1'i avukat 6 kişi tutuklandı
06 Ocak 2021 23:50		 Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar
06 Ocak 2021 17:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Akşener'den 'Millet İttifakı'nda belediyelerde sorun mu var' sorusuna yanıt17:00 - Aşılama anlık takip ediliyor: 600 bin kişiye aşı yapıldı16:58 - Oğlu tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti16:46 - '8 bin sağlık çalışanına aşı yaptık ciddi bir yan etki görülmedi'16:40 - Bu ilçede 10 gündür korona vakası görülmedi16:36 - Bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi
16:19 - Emniyet duyurmuştu: 500 kadın Özel Harekat Polisi mezun oldu16:07 - Macron'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup16:02 - Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız16:00 - 'Sağlıklı gıdaya erişmenin ne büyük nimet olduğunu anladık'15:56 - Hollanda hükümeti istifa etti15:50 - Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den çıktı
15:45 - Bakan Karaismailoğlu: İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız15:36 - Erdoğan BİP'ten 'siber vatan' paylaşımı yaptı15:35 - EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yapıldı15:31 - Gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı15:24 - Bakan Ersoy: Galata Kulesi yeni hali ile ziyaretçi arttırdı
15:13 - Bakan Koca: Aşı programını yürütmek için altyapımız yeterli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Aşılama anlık takip ediliyor: 600 bin kişiye aşı yapıldı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
İnceleme yapıldı, 73 bin TL'lik fildişi tespihler ortalığı karıştırdı
4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suların akmaması 1
kapıdan kovulsa bacadan girmek 1
Kripto para 1
khipu 1
güvenmek mi? 3
kırmızı yengeç yolu 1
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 2
Ben de aşı oldum 2
salça 2
memur yıllık izni 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam