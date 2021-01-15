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Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kupada çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir çeyrek finalde eşleşti
 15 Ocak 2021 15:10
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Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmeleri, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir şeklinde oluştu.

Çeyrek karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Yine tek maç eleminasyon sistemine göre 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

- Altıntop: "Türkiye Kupası beklentilerimizi karşılıyor"

Kura çekiminde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da hazır bulundu.

Burada konuşan Hamit Altıntop, "Türkiye Kupası beklentilerimizi karşılıyor. Tek maçlı sistem heyecan katıyor. Futbol kalitesinin arttığını düşünüyorum. Bu maçlarda uzatmalar, penaltılar, güzel goller ve büyük mücadele vardı. Turu geçenleri tebrik ediyoruz. Sonuçta burada bir emek var. Umarım güzel maçlar sürer ve performanslar artarak devam eder. Kura herkese hayırlı olsun. Çok zor olacağını her takım biliyor. İçeride oynamak her zaman avantajdır. Ümit ediyorum ki kaliteli maçlar olur. Finali kazanmak demek Avrupa'ya gitmek demek. Üç maçta Avrupa'ya gidebilirsiniz. Ziraat Bankasına ve Turkuvaz Medyaya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamı Mandıralı ise Türkiye Kupası'nda herkesin ciddi emek verdiğini vurgulayarak, "Bir emek veriyorsunuz, emeğinizin karşılığını taçlandırıyorsunuz. Bu gurur verici bir şey. Çok kaliteli maçlar oynanıyor ama sonuçta herkes emeğinin karşılığını almaya çalışıyor. Sevinirken de üzülürken de bunun kıymetini bilmek gerek. Kazananı tebrik ederek yola devam etmek gerek. Ülkemizde bu tablo şu an çok güzel. Maçlar kaliteli geçiyor, oyuncular kupaya kıymet veriyor. İnşallah hak eden de kupayı alır. Kısa yoldan Avrupa'ya gitmenin yolu. Çok güçlü ve formda takımlar var. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülke futbolunun kalkınması için kaliteli yabancı oyuncuya olumlu baktığını aktaran Mandıralı, "Ancak kendi çocuklarımızın da takımlarında yer bulması, zaman alması gerek. Çok yetenekli isimlerimiz var ama oynatmıyoruz. Genç kardeşlerimize biraz daha şans vermemiz, onlara güvenmemiz gerek. Kısa süre bunu yaptım ve çok güzel oyuncular ortaya çıktı. Onlar adına gurur duyuyorum. Onlara forma şansı verelim ki Türk futbolu daha iyi yerlere gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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