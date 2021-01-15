Yeni hasta sayısı 1000 sınırında
Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
|15 Ocak 2021 19:19
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Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 1003 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi
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