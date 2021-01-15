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EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yapıldı

ÖSYM, EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yaptı.
 15 Ocak 2021 15:35
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EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yapıldı

2021 EKPSS/Kura Tercih Kılavuzundan Yerleştirme İçin Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine

13 Ocak 2021 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan Tablo-4'te, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Mühendis" kadrolarındaki nitelik kodları, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

2021 EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu Tablo-4, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, Tercih Kılavuzunda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2021 EKPSS/Kura için tercih yapan/tercih yapacak adaylara önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR

2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

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