Hollanda hükümeti istifa etti
|15 Ocak 2021 15:56
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Hollanda'nın ulusal haber ajansı NOS'un haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümeti istifa etti. İstifanın nedeninin çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından "sahtekar" diye yaftalanması olduğu belirtildi.
BİNLERCE AİLE YANLIŞLIKLA "SAHTEKAR" İLAN EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz Aralık ayında Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.
Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan aileler hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmişti.
Bu hatalar neticesince binlerce ailenin haksız şekilde "sahtekar" diye yaftalandığı ve ödeneklerinin kesildiği bildirilmiş, "Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığı verilen raporda, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yaptığı kaydedilmişti.
Raporda "kötü niyetli olmayan idari hatalar" neticesinde birçok aile hakkında "sahtekarlık" soruşturması açıldığına işaret edilmişti.
AYRIMCILIK NEDENİYLE BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ
Ailelere yardımları ödeyen vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ailelere ödeneğin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.
Bakım yardımına hak kazananların etnik kökenlerine bakılarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan yüzlerce aile, ödeneklerin kesilmesi üzerine mahkemeye gitmişti.
Vergi incelemelerinde etnik köken ve çifte vatandaşlık gibi unsurlara bakılarak ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Vergi Bakanı Menno Snel istifa etmişti.
Hollanda hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan tüm ailelere tazminat ödemişti.
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