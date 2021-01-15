Macron'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
|15 Ocak 2021 16:07
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini ve mektubun içeriğinin olumlu olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' dedi.''
ABD YENİ YÖNETİMİNDEN BEKLENTİ
ABD'de 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak Biden yönetimine işbirliği mesajı da veren Bakan Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin iyileşmesi konusunda samimi çaba sarf edeceğiz. Aynı yaklaşımı Biden yönetiminden de bekliyoruz. Ama 'İlişkiler birden tamamen düzelecek' dersek o zaman gerçekçi olmayız. İlişkilerimiz açısından daha öngörülebilir bir süreç olacağını düşünüyorum. Ama biz hazırız'' diye konuştu.
S-400 GERİLİMİ
Çavuşoğlu, S-400 konusunda, Trump yönetimine yaptıkları çalışma grubu kurulmasına dönük teklifi, Biden yönetimine de yapacaklarını kaydetti.
YUNANİSTAN'LA YAPILACAK GÖRÜŞMELER
Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak istikşafi görüşmelere de değinerek şöyle konuştu:
''Sadece deniz yetki alanlarını değil her şeyi konuşacağız. Daha önceki 60 görüşmede ne görüşüldüyse 61'incisinde de bunlar görüşülecek. Kafa bulandırıcı açıklamalar yapmaya gerek yok, bu müzakerelerden kaçmak anlamına da gelebilir. Biz Türkiye olarak 25'indeki toplantıda tüm dosyaları açacağız. Onlar biz bunları konuşmak istemiyoruz derse, o zaman istikşafi görüşmenin bir anlamı yok.''
DOĞU AKDENİZ KONFERANSI ÇAĞRISI
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi için henüz Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Komisyonu'ndan bir yanıt gelmediğini söyleyerek ''Eğer KKTC'yi kabul etmezlerse biz de Rumların katılmasına izin vermeyiz" dedi.
BAE VE MISIR İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM
Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'la ilişkiler konusunda ise "Eğer samimilerse, somut ve olumlu adımlar atılırsa biz de karşılık veririz" değerlendirmesinde bulundu.
KARABAĞ'DA ORTAK GÖZLEM GÜCÜ
Çavuşoğlu, Türk askerinin Karabağ'da görev yapacağı gözlem merkezinin inşaatına başlandığını, merkezin temas hattına 8 kilometre mesafede olacağını da kaydetti.
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