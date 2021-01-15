1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Macron'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini açıkladı
 15 Ocak 2021 16:07
+Aa- Yazdır
Macron'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini ve mektubun içeriğinin olumlu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' dedi.''

ABD YENİ YÖNETİMİNDEN BEKLENTİ

ABD'de 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak Biden yönetimine işbirliği mesajı da veren Bakan Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin iyileşmesi konusunda samimi çaba sarf edeceğiz. Aynı yaklaşımı Biden yönetiminden de bekliyoruz. Ama 'İlişkiler birden tamamen düzelecek' dersek o zaman gerçekçi olmayız. İlişkilerimiz açısından daha öngörülebilir bir süreç olacağını düşünüyorum. Ama biz hazırız'' diye konuştu.

S-400 GERİLİMİ

Çavuşoğlu, S-400 konusunda, Trump yönetimine yaptıkları çalışma grubu kurulmasına dönük teklifi, Biden yönetimine de yapacaklarını kaydetti.

YUNANİSTAN'LA YAPILACAK GÖRÜŞMELER

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak istikşafi görüşmelere de değinerek şöyle konuştu:

''Sadece deniz yetki alanlarını değil her şeyi konuşacağız. Daha önceki 60 görüşmede ne görüşüldüyse 61'incisinde de bunlar görüşülecek. Kafa bulandırıcı açıklamalar yapmaya gerek yok, bu müzakerelerden kaçmak anlamına da gelebilir. Biz Türkiye olarak 25'indeki toplantıda tüm dosyaları açacağız. Onlar biz bunları konuşmak istemiyoruz derse, o zaman istikşafi görüşmenin bir anlamı yok.''

DOĞU AKDENİZ KONFERANSI ÇAĞRISI

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi için henüz Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Komisyonu'ndan bir yanıt gelmediğini söyleyerek ''Eğer KKTC'yi kabul etmezlerse biz de Rumların katılmasına izin vermeyiz" dedi.

BAE VE MISIR İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'la ilişkiler konusunda ise "Eğer samimilerse, somut ve olumlu adımlar atılırsa biz de karşılık veririz" değerlendirmesinde bulundu.

KARABAĞ'DA ORTAK GÖZLEM GÜCÜ

Çavuşoğlu, Türk askerinin Karabağ'da görev yapacağı gözlem merkezinin inşaatına başlandığını, merkezin temas hattına 8 kilometre mesafede olacağını da kaydetti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener'den 'Millet İttifakı'nda belediyelerde sorun mu var' sorusuna yanıt
15 Ocak 2021 17:04		 Emniyet duyurmuştu: 500 kadın Özel Harekat Polisi mezun oldu
15 Ocak 2021 16:19
Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız
15 Ocak 2021 16:02		 Bakan Karaismailoğlu: İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız
15 Ocak 2021 15:45
Erdoğan BİP'ten 'siber vatan' paylaşımı yaptı
15 Ocak 2021 15:36		 Bakan Ersoy: Galata Kulesi yeni hali ile ziyaretçi arttırdı
15 Ocak 2021 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siber vatana sahip çıkmakta kararlıyız
15 Ocak 2021 14:37		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evvelallah sapasağlamım
15 Ocak 2021 14:05
Bakan Kurum: Vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır
15 Ocak 2021 13:59		 Bakan Koca, aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
15 Ocak 2021 13:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Akşener'den 'Millet İttifakı'nda belediyelerde sorun mu var' sorusuna yanıt17:00 - Aşılama anlık takip ediliyor: 600 bin kişiye aşı yapıldı16:58 - Oğlu tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti16:46 - '8 bin sağlık çalışanına aşı yaptık ciddi bir yan etki görülmedi'16:40 - Bu ilçede 10 gündür korona vakası görülmedi16:36 - Bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi
16:19 - Emniyet duyurmuştu: 500 kadın Özel Harekat Polisi mezun oldu16:07 - Macron'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup16:02 - Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız16:00 - 'Sağlıklı gıdaya erişmenin ne büyük nimet olduğunu anladık'15:56 - Hollanda hükümeti istifa etti15:50 - Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den çıktı
15:45 - Bakan Karaismailoğlu: İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız15:36 - Erdoğan BİP'ten 'siber vatan' paylaşımı yaptı15:35 - EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yapıldı15:31 - Gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı15:24 - Bakan Ersoy: Galata Kulesi yeni hali ile ziyaretçi arttırdı
15:13 - Bakan Koca: Aşı programını yürütmek için altyapımız yeterli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Aşılama anlık takip ediliyor: 600 bin kişiye aşı yapıldı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
İnceleme yapıldı, 73 bin TL'lik fildişi tespihler ortalığı karıştırdı
4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ömer faruk beyaz'ın fenerbahçe ile sözleşme yenilememesi 2
üniversite okumanın anlamsızlaşması 4
uzay boşluğu 2
temizlik hastası 1
kadro alamayınca oy vermeyeceğim diyen tip 1
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 2
geleceğe dair çıkarımlar 1
boston dynamics 1
seslendirme sanatçılarımızın başarısı 1
Ankara da kar yağışı 4
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel alacak
TSK 2021 Yılı dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay alacak
Türkiye Diyanet Vakfı 7 Müfettiş ve 3 Denetçi Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alacak
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam