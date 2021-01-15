Bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi
|15 Ocak 2021 16:36
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Aralık 2020'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 97 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,2 artışla 138 milyar 250 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 40 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.
Bütçe gelirleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 38,5 arttı ve 172 milyar 743 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kamu bankalarının düşük faiziyle evde rekor
15 Ocak 2021 08:50
|Kredi faizleri büyümeye engel
15 Ocak 2021 06:15
|Yabancıya konut satışında son yılların rekor rakamı
14 Ocak 2021 23:14
|Düşük faizli kredi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu
14 Ocak 2021 20:46
|Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı
14 Ocak 2021 10:38
|İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir
11 Ocak 2021 21:00
|Tapuda 2,2 milyon uzaktan işlem!
10 Ocak 2021 07:21
|Türk lirasının değeri aralıkta 13,89 puan azaldı
05 Ocak 2021 14:45
|Emekli olmak isteyip de prim borcu olanlara kredi fırsatı
04 Ocak 2021 16:47
|Bankalarda faizler yüzde 18'e kadar çıktı
30 Aralık 2020 11:59