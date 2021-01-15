Oğlu tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti
|15 Ocak 2021 16:58
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen Mustafa H., kızıyla gittiği Uluborlu ilçesinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yalvaç ilçesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mustafa H., dün Uluborlu ilçesinde oturan kızı Mürşide D.'yi arayarak kendisini almasını istedi. Bunun üzerine Yalvaç'a gelen Mürşide D.'ye, babasıyla birlikte kalan kardeşi Reşit Can H. izin vermedi. Mürşide D., emniyete giderek kardeşinden babasını dövdüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Reşit Can H. gözaltına alınırken, baba Mustafa H., Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü. Burada muayene edilen Mustafa H.'ya darp raporu verildi. Daha sonra Mustafa H., kızı Mürşide D. ile birlikte Uluborlu ilçesine gitti.
Gece fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
İlçeye gittikten sonra gece saatlerinde fenalaşan Mustafa H., Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa H., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa H.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Mustafa H.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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