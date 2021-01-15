3 Kamu kurumu 70 personel almak için ilana çıktı

3 Kuruma ait olan o ilanlar

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

1-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlana başvuran adayların 2020 KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI ( Konya Büyükşehir Belediyesi)

İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memur alım ilanı için tıklayınız

2-Rize Pazar Belediyesi 10 memur alacak

PAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ''Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği'' ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Rize Pazar Belediyesi, Memur, Tahsildar, Şoför ve Zabıta unvanlarında toplam 10 personel alımı yapacaktır. İlana başvuran adayların 2020 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almaları gerekmektedir.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a- Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir.

b- Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

c- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Rize Pazar Belediyesi 10 memur alım ilanı detayları için tıklayınız

3-Türkiye Diyanet Vakfı 7 Müfettiş ve 3 Denetçi Yardımcısı alacak

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI/DENETÇİ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş ve İç Denetim Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınav ile 7 (Yedi) Müfettiş Yardımcısı ve 3 (Üç) Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Sınav başvurusu, 01/02/2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak, 21/02/2021 Pazar günü saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesinden (www.tdv.org) yapılacaktır.

Tüm ilanları görmek için tıklayınız