Nevşehir'de bir hemşire koronadan hayatını kaybetti
Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal korona virüsten hayatını kaybetti.
|15 Ocak 2021 18:17
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Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal korona virüsten hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli 50 yaşındaki Ayşegül Onurkal yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hemşire Ayşegül Onurkal bir süre sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hemşire Ayşegül Onurkal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Korona virüsten tedavi gören hemşire Ayşegül Onurkal'ın astım rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
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