Karabük'te 2 firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Karabük'te haklarında yakalama kararı bulunan ve operasyonla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
|15 Ocak 2021 18:26
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan ve operasyonla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan Y.A. (41) ve A.D'nin (40) bulunması için çalışma başlattı.
Karabük il merkezi ve Safranbolu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.D ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
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