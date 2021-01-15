Kayıp doktordan haber yok! Son olarak böyle görüntülendi
|15 Ocak 2021 18:33
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun'dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun'un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sonlandırıldı
Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Kocaeli ve çevre illerden gelen AKUT, AFAD, JAK ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Tüm gün yapılan çalışmalarda Tolun'a rağmen herhangi bir ize rastlanılmadı. Sonlandırılan çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan, Tolun'un kaybolmadan önce bir büfede alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler. Görüntülerde Tolun'un aracından inerek büfeye girdiği ve alışveriş yaptıktan sonra ayrıldığı görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Melek İpek'in avukatı: Maktülün şiddetine maruz kalan bir kadın daha var
15 Ocak 2021 19:14
|Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı
15 Ocak 2021 18:51
|Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
15 Ocak 2021 17:54
|Bir ilçeyi korkutan 'silahlı çocuklar'!
15 Ocak 2021 17:13
|Oğlu tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti
15 Ocak 2021 16:58
|Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
15 Ocak 2021 13:51
|Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu
15 Ocak 2021 11:41
|Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
15 Ocak 2021 11:39
|Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu
15 Ocak 2021 11:01
|7 günde teslim ediliyor: Sahte tezden sonra sahte diploma
15 Ocak 2021 10:52