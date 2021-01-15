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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,05 altının gram satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 2,24, avro/TL yüzde 0,82 değer kazandı.
 15 Ocak 2021 18:35
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,05, altının gram satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 2,24, avro/TL yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.516,14, en yüksek 1.568,06 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,05 azalarak 1.524,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2.944,00 liraya geriledi. Geçen hafta 720,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 719,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,24 değer kazanarak 7,4920 liraya, avro da yüzde 0,82 artarak 9,0710 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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