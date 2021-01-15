Anadolu Adliyesi'nde 'Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi' açıldı
|15 Ocak 2021 19:00
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında "Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi" açıldı.
Adliye binasının E Bloğunda oluşturulan Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi'nin açılışı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Nihat Zincirli, Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman ile hakim ve savcı adaylarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Söz konusu merkezde, hakim ve savcı adayları için UYAP bağlantılı bilgisayarların bulunduğu çalışma ve dinlenme odası, kütüphane, çeşitli etkinlik, seminer ve eğitimlerde kullanılmak üzere içinde projeksiyon cihazı, ses sistemi yer alan 50 kişilik konferans salonu, kurgusal duruşmaların yapılabileceği, aynı zamanda SEGBİS bağlantısı olan duruşma salonu bulunuyor.
Öte yandan merkezin açılışı kapsamında Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda 23. ve 24. dönem hakim ve savcı adaylarının katılımıyla tanışma toplantısı da düzenlendi.
Toplantıya katılan 90 hakim ve savcı adayına staj merkezinin amacı, ilerleyen dönemde düzenlenecek faaliyetler, eğitim ve seminerler hakkında bilgi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişlerinden ek genelge: Muaf tutulanların kapsamı genişletildi
15 Ocak 2021 18:21
|Aşılama anlık takip ediliyor: 600 bin kişiye aşı yapıldı
15 Ocak 2021 17:00
|Bakanlık, aşının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı
15 Ocak 2021 14:40
|Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
15 Ocak 2021 13:48
|İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı
15 Ocak 2021 13:46
|Bir bakanlık, 10 yıl sonra GYS açıp, kadroların yüzde 90'ını doldurdu
15 Ocak 2021 12:10
|Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı
15 Ocak 2021 12:02
|Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay'lılara 'Amonos Tüneli' müjdesi
15 Ocak 2021 11:03
|İSKİ son verileri paylaştı! İstanbul barajlarında son durum
15 Ocak 2021 10:38
|Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi
15 Ocak 2021 09:59