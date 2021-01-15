Arazideki dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi
|15 Ocak 2021 19:42
|+Aa- Yazdır
Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 1 dönüm arazide iş makinesi ile kazılarak yazıldığı düşünülen "Hero" yazısı FETÖ'yü akıllara getirdi. 'Kahraman' anlamına gelen kelime, FETÖ tarafından bir dönem sembol olarak kullanılmak istenmişti.
Sivas'ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tödürge Gölü yakınlarında kim ya da kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen dev yazı, Fetullahçı terör örgütünü akıllara getirdi. Göle yakın bir noktada arazide iş makinesi veya traktörle yazıldığı düşünülen dev "Hero" yazısı tesadüfen ortaya çıktı. Zeminden bakıldığında fark edilmeyen, havadan bakıldığında görülebilen yazı, bir drone çekimi sırasında fark edildi. Türkçede 'kahraman' anlamına gelen İngilizce kelime FETÖ tarafından bir dönem sembol olarak kullanılmak istenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem
15 Ocak 2021 20:50
|Fenalaşarak yol kenarına düşen yaşlı adamın yardımına halk otobüsü şoförü koştu
15 Ocak 2021 20:01
|Yasağa rağmen sokak düğününe polis baskını
15 Ocak 2021 19:54
|Bu ilçede 10 gündür korona vakası görülmedi
15 Ocak 2021 16:40
|Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den çıktı
15 Ocak 2021 15:50
|Barajda su seviyesi düştü, arkeolojik alanlar ortaya çıktı
14 Ocak 2021 23:11
|Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
14 Ocak 2021 21:17
|Tevfik Göksu: 142 halk ekmek büfesinin açılmasına izin veriyoruz
14 Ocak 2021 16:53
|Belediye kreş ücretini 400 TL'den 900 TL'ye çıkardı
14 Ocak 2021 16:06
|Elazığ'da depremzedeler için yapılan 676 konutun kurası çekildi
14 Ocak 2021 15:52