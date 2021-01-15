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Selçuk Özdağ saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
 15 Ocak 2021 20:32
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Selçuk Özdağ saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek üzerine evinden çıkarken silahlı ve sopalı beş kişinin saldırısına uğradı. Silah doğrultulan ve sopalarla dövülen Özdağ'ın sol eli ve bir parmağı kırıldı Özdağ, saldırıyı SÖZCÜ'ye anlatarak, şunları söyledi:

"Cuma namazına gidiyordum. Kapıdan çıkarken soluma baktım, bir erkek var. Şahıs telefonla görüşüyor. Anladım işi. Arabaya yürüdüm. Şoförüm arabadaydı. Kar yağıyordu. Arkamdan iki kişi bacaklarıma sopayla vurdu düşeyim diye, düşmedim. Döndüm. Biri kafama vurdu sopayla. Boğuşmaya başladık. Onlar sopalarla vuruyor, ben yumruklarla. Beş kişiydiler. İkisi sopalarla vururken, biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Ben silahlı değildim, silahım arabadaydı. Sonra biri daha silah çekti. Beşincisi de sopayla kenarda bekliyordu. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Yumruklaşmaya başladım iki kişiyle. O sırada sol elim kırılmış. Baktım, gözlerim görmüyor. Yine saldırdılar."

Araçtan inmesin diye şoförüne de silah doğrultulduğunu kaydeden Özdağ, "Organize bir hareket. Şoförüm silahla çıkınca kaçtılar. İki el silah sıktı şoför. Çok kan kaybediyordum. Bunların peşinden koşacaktım. Şoför 'hastaneye gidelim' dedi" şeklinde konuştu.

Saldırganların genç ve yüzlerinin açık olduğunu kaydeden Özdağ, "Saldırırken hiçbir şey konuşmadılar. Yalnızca biri diğerine 'Silah çek' diye bağırdı" diye ekledi.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.
Sözcü
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