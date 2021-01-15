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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 kadına tutuklama

Niğde merkezli 7 ilde "FETÖ'nün mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 kadın şüpheliden 2'si tutuklandı.
 15 Ocak 2021 20:41
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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 kadına tutuklama

Niğde merkezli 7 ilde "FETÖ'nün mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 kadın şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ve M.Y nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ'nün mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
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