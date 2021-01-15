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İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 15 Ocak 2021 20:50
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İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 20.20'de ve 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 17,5 kilometre olarak ölçüldü.
Anadolu Ajansı
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