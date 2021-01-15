1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Husumetli ailelerin barışma toplantısında kavga: 3 yaralı

Malatya'da aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet olan iki ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı. Bıçağında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
 15 Ocak 2021 21:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Malatya'da aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet olan iki ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı. Bıçağında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, 19.30 sularından Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet olan iki aile barışmak için Çakmak Sokak'ta bulunan bir apartmanda bir araya geldi. Barışma toplantısında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, M.A., O.A,.M.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: Ölü sayısı 3 oldu
15 Ocak 2021 21:20		 Bursa'da iki arkadaş araç içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü
15 Ocak 2021 21:06
Selçuk Özdağ saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı
15 Ocak 2021 20:32		 Bir ilçeyi korkutan 'silahlı çocuklar'!
15 Ocak 2021 20:11
Melek İpek'in avukatı: Maktülün şiddetine maruz kalan bir kadın daha var
15 Ocak 2021 19:14		 Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı
15 Ocak 2021 18:51
Kayıp doktordan haber yok! Son olarak böyle görüntülendi
15 Ocak 2021 18:33		 Oğlu tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti
15 Ocak 2021 16:58
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
15 Ocak 2021 13:51		 Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu
15 Ocak 2021 11:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - Astım hastası Nesime hemşire, koronavirüsü 2 kez yendi23:00 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 620 bine yaklaştı22:59 - Vaka sayısı 94 milyonu geçti: En çok vaka görülen ülkeler22:51 - Tepkiler üzerine Whatsapp geri adım attı22:47 - Dünya genelinde ölüm oranlarında zirve Avrupa ülkelerinde22:37 - '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
22:27 - Türkiye'nin 1 günde yaptığını Fransa 3 haftada yaptı22:15 - İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama22:04 - Ordu'da koronavirüs vakaları yüzde 65 azaldı21:57 - Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!21:52 - Norveç'te COVID-19 aşısı yaptıran 23 kişi hayatını kaybetti21:41 - Husumetli ailelerin barışma toplantısında kavga: 3 yaralı
21:28 - Türkiye'de satılan yaklaşık 3 otomobilden biri SUV oldu21:20 - Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: Ölü sayısı 3 oldu21:16 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:06 - Bursa'da iki arkadaş araç içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü20:59 - MEB'den kısıtlamadan muaf tutulan sürücü ve diğer kurslara ilişkin düzenleme
20:50 - İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 620 bine yaklaştı
Tepkiler üzerine Whatsapp geri adım attı
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
İçişlerinden ek genelge: Muaf tutulanların kapsamı genişletildi
4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
heryer heryerde 1
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 2
Cezadan kaçarken ekstra ceza yemek 1
Six say war 1
mercimek çorbası 2
eski penyeler 1
geceye bir şiir bırak 2
anna torv 1
üniversite okumanın anlamsızlaşması 4
kapıdan kovulsa bacadan girmek 1
SON İLANLAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Rize Pazar Belediyesi 10 memur alacak
Türk Kızılayı Personel alacak
TSK 2021 Yılı dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay alacak
Türkiye Diyanet Vakfı 7 Müfettiş ve 3 Denetçi Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alacak
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam