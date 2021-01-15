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Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı ciddi oranda artan Signal'in kurucularından Brian Acton, yeni açıklamalarda bulundu.
 15 Ocak 2021 21:57
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Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Signal'i kuran isim Brian Acton ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

2014 yılında rekor fiyata WhatsApp'ı Facebook'a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, 2017 yılında Zuckerberg yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmişti.

İlerleyen aylarda Signal'ı kuran Acton Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından 'delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına destek vermişti.

Acton ve kurucusu olduğu Signal son günlerde yine gündemde. Bunda kuşkusuz WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik kararı ve Elon Musk'ın takipçilerine Signal'i kullanmayı tavsiye etmesinin büyük payı var.

Son bir haftada 18 milyona yakın yeni kullanıcı kazanan Signal hakkında konuşan Acton'dan ilginç bir açıklama geldi. Acton Signal'in, WhatsApp'ın yerini almasını beklemediğini açıkladı. Acton'a göre, insanlar sevdikleriyle haberleşmek için Signal ve benzeri uygulamaları kullanacak.

Ancak 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp'ı diğer sebepler için kullanmaya devam edecekler. Başka bir deyişle Acton'a göre, tüm tepkilere rağmen pek çok kişi WhatsApp kullanmaya devam edecek.

YAHOO'DAN AYRILIP WHATSAPP'I KURMUŞTU

2009 yılında WhatsApp CEO'su Jan Koum ile birlikte popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kuran Acton mesajlaşma uygulamasını kurmak için Yahoo'daki işlerinden ayrılmıştı. Kısa sürede milyonlarca kullanıcının haberleşme alışkanlıklarını değiştiren uygulama SMS'lerin tarihin en düşük seviyeye gerilemesinin altında yatan en büyük neden olarak da gösteriliyor.

Memurlar.Net
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