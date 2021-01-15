1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ordu'da koronavirüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte vakaların bir ay öncesine göre yüzde 65 azaldığını bildirdi.
 15 Ocak 2021 22:04
+Aa- Yazdır
Ordu'da koronavirüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte vakaların bir ay öncesine göre yüzde 65 azaldığını bildirdi.

Tüm Türkiye'de korona virüs ile mücadele çalışmaları sürerken, alınan tedbir ve önlemler de vaka sayılarında düşüş yaşanmasını sağlıyor. Ordu'da, bir ay önceki vaka sayılarının, bugün itibariyle yüzde 65 oranında azaldığı bildirildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'da aktif vaka sayısında bir ay öncesine kadar yüzde 65 düşüş memnuniyet verici olmakla birlikte rehavete kapılmadan 19 ilçemizde arkadaşlarımızın denetimleri devam ediyor. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu Kovid-19 illetini yeneceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama
15 Ocak 2021 22:15		 İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem
15 Ocak 2021 20:50
Fenalaşarak yol kenarına düşen yaşlı adamın yardımına halk otobüsü şoförü koştu
15 Ocak 2021 20:01		 Yasağa rağmen sokak düğününe polis baskını
15 Ocak 2021 19:54
Arazideki dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi
15 Ocak 2021 19:42		 Bu ilçede 10 gündür korona vakası görülmedi
15 Ocak 2021 16:40
Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den çıktı
15 Ocak 2021 15:50		 Barajda su seviyesi düştü, arkeolojik alanlar ortaya çıktı
14 Ocak 2021 23:11
Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
14 Ocak 2021 21:17		 Tevfik Göksu: 142 halk ekmek büfesinin açılmasına izin veriyoruz
14 Ocak 2021 16:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - Astım hastası Nesime hemşire, koronavirüsü 2 kez yendi23:00 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 620 bine yaklaştı22:59 - Vaka sayısı 94 milyonu geçti: En çok vaka görülen ülkeler22:51 - Tepkiler üzerine Whatsapp geri adım attı22:47 - Dünya genelinde ölüm oranlarında zirve Avrupa ülkelerinde22:37 - '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
22:27 - Türkiye'nin 1 günde yaptığını Fransa 3 haftada yaptı22:15 - İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama22:04 - Ordu'da koronavirüs vakaları yüzde 65 azaldı21:57 - Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!21:52 - Norveç'te COVID-19 aşısı yaptıran 23 kişi hayatını kaybetti21:41 - Husumetli ailelerin barışma toplantısında kavga: 3 yaralı
21:28 - Türkiye'de satılan yaklaşık 3 otomobilden biri SUV oldu21:20 - Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: Ölü sayısı 3 oldu21:16 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:06 - Bursa'da iki arkadaş araç içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü20:59 - MEB'den kısıtlamadan muaf tutulan sürücü ve diğer kurslara ilişkin düzenleme
20:50 - İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 620 bine yaklaştı
Tepkiler üzerine Whatsapp geri adım attı
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
İçişlerinden ek genelge: Muaf tutulanların kapsamı genişletildi
4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın taylan antalyalı transferindeki skandal 2
heryer heryerde 1
Tez yazmanın puding yapmaya benzetilmesi 2
tavandan sarkan örümcek 1
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 3
mercimek çorbası 2
hileli zar 1
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 2
Ayçiçek yağına yüzde 20 zam söylentisi 6
Ankara da kar yağışı 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam