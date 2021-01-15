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İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, park-bahçe ve cadde gibi açık alanlarda yemek dağıtılmasının uygun görülmediğini açıklayarak, yemek dağıtımının, sivil toplum kuruluşlarının merkezleri, aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılmasının uygun olacağını bildirdi.
 15 Ocak 2021 22:15
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İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, park-bahçe ve cadde gibi açık alanlarda yemek dağıtılmasının uygun görülmediğini açıklayarak, yemek dağıtımının, sivil toplum kuruluşlarının merkezleri, aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılmasının uygun olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı geçen mart ayından bu yana Valiliğin, kaymakamlıklar, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde mücadele verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kamu eliyle ulaştırılan sosyal yardımların yanı sıra sokağa çıkması kısıtlanan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığı aktarılan açıklamada, diğer taraftan ildeki sivil toplum kuruluşlarının geçmişten beri yerine getirdikleri hayır işlerinin de kamu eliyle yürütülen sosyal destek çalışmalarına güç kattığı ifade edildi.

Kadim yardımlaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının bu hizmetlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu amaçla emek veren gayret gösteren bütün gönüllülerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

- Açık alanda yemek dağıtımı

Sivil toplum kuruluşlarına yakışır bir şekilde aşevi hizmeti verilmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pandemi kurallarına uygun ve soğuk kış şartlarından koruyarak yemek hizmeti sunulmasının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla meydan, park-bahçe ve cadde gibi açık alanlarda yemek dağıtılması, başta sağlık şartları olmak üzere, temizlik ve sosyal mesafe açısından uygun görülmemektedir. Bu nedenle yemek dağıtımının, pandemi tedbirlerine riayet edilerek, sivil toplum kuruluşlarımızın merkezleri veya aşevlerindeki kapalı alanlarda ya da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evlere ulaştırılarak yapılması uygun olacaktır. Konuyla ilgili olarak kaymakamlıklarımız, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımız bilgilendirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz konuyu hassasiyetle takip edecektir."
Anadolu Ajansı
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