Tepkiler üzerine Whatsapp geri adım attı

Daily Mirror, WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesini 3 ay ileri erteleyerek 15 Mayıs'a çektiğini açıkladı.

İŞTE WHATSAPP'IN AÇIKLAMASI

Son Güncellememize Daha Fazla Zaman Veriyoruz

Son güncellememizle ilgili ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.

WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.

Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.

Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için çok daha fazlasını yapacağız. Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz.

WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesine yardımcı oldu ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese ve gerçeklerin yayılmasına ve söylentileri durdurmasına yardımcı olan birçok kişiye teşekkür ederiz. WhatsApp'ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz.