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Astım hastası Nesime hemşire, koronavirüsü 2 kez yendi

BİNGÖL'de, Toplum Sağlığı Merkezi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Nesime Gevri, 2'nci kez yakalandığı koronavirüsü tekrar yendi.
 15 Ocak 2021 23:10
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Toplum Sağlığı Merkezi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Nesime Gevri, 2'nci kez yakalandığı koronavirüsü tekrar yendi. Astım hastası da olan Gevre, "Ağustos ayının sonunda Covid-19 geçirdim. İlk olarak zatürre başlangıcı teşhisi koyuldu. Çok ağır geçirdim, nefes alamayacak duruma gelmiştim. İkinci kez yakalandığım aralık ayı başında ise ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlardan tek isteğim; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, vaka oranlarının düşmesinde önemli rol oynadı. Adana'dan 2 yıl önce kente gelip, Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapmaya başlayan Nesime Gevri, astım hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekiplerinde çalışmaya başladı. İlk olarak ağustos ayında koronavirüse yakalanan Gevri, hastalığı ağır da olsa atlatmayı başardı. Sağlığına kavuşan Gevri, tekrar görevinin başına döndü. Koranavirüse bu kez aralık ayında yakalanan Gevri, ilkine göre çok daha ağır seyreden hastalığı yine yendi. Görevinin başına dönen Gevri, herkesten maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini istedi.

'NEFES ALAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİM'Geçen yıl mart ayından beri salgınla mücadele edildiğini anımsatan Nesime Gevri, "Ağustos ayının sonunda ilk Covid-19'u geçirdim. Zatürre başlangıcı teşhisi koyuldu. İlk hastalığı çok ağır geçirdim. Nefes alamayacak duruma gelmiştim. İkincisini de aralık ayı başında geçirdim. İkincisi, ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlardan tek isteğim maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Çünkü biz koronavirüsü bitirelim ki ailemize daha rahat sarılabilelim. Şu an onlardan uzaktayız. Çok zor günler geçiriyoruz. Bu üç kurala dikkat edilirse onlara daha rahat sarılabiliriz" dedi.
DHA
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