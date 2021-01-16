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16 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

16 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
 16 Ocak 2021 00:01
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16 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiliği, belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza törenine katılacak.

(Yalova/12.00-14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, belediyeyi ziyaret edecek, ilçeye doğal gaz arzı töreninin ardından ilk doğal gaz abonesinin evine ziyarette bulunacak.

(Manisa/14.00-17.40)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar izleniyor.

(Paris)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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