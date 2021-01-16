16 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.

WHATSAPP'TAN TELEGRAM'A GEÇİŞ YAPANLARA ÇOK ÖNEMLİ UYARI Yakın zamanda 500 milyondan fazla aktif kullanıcıyı geçen Telegram, sahip olduğu geniş kullanıcı tabanıyla iletişim merkezi, mesaj panosu ve sosyal medya unsurlarını birleştiriyor. Peki Telegram'ı daha güvenli hale getirmek için nelere dikkat etmeli?