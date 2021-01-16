Fahrettin Altun, 3 isme yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı
|16 Ocak 2021 00:49
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları hakkında açıklamada bulundu.
"FAİLLER EN KISA SÜREDE ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAKTIR"
Altun yaptığı açıklamada, "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır." ifadelerini kullandı.
AFŞİN HATİPOĞLU'NA MASKELİ KİŞİLER SALDIRDI
Kimliği belirsiz gruplarla gerçekleştirilen saldırıların ilk hedefi Afşin Hatipoğlu oldu. Akşam üzeri evine girmek üzereyken maskeli kişilerce saldırıya uğradığını söyleyen Hatipoğlu, "Şükürler olsun, sağlık durumum iyi, evimde dinleniyorum. Gerekli şikayetleri yaptım, hukuki süreci takip ediyorum. Türkiye'de yaşadığımı hatırlatan saldırganların kimler olduğunu ise merak ediyorum" dedi.
"SAĞ OLUN"
Hatipoğlu, Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamadan sonra, Altun'un tweet'ini alıntılayarak, "Bekliyoruz Sayın Altun, Sağ olun" dedi.
SELÇUK ÖZDAĞ SALDIRI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı. Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.
ORHAN UĞUROĞLU'NA 3 KİŞİ SALDIRDI
Faili henüz belirsiz bir diğer saldırı da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na düzenlendi.
Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtilirken, Emniyet'te ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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