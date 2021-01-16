Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından, diğer siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna örnek olacak nitelikteki daveti üzerine Devlet Bahçeli ve Meral Akşener, koronavirüs aşısı yaptırdı.

BAHÇELİ VE AKŞENER YAPTIRDI, KILIÇDAROĞLU VE HDP 'SIRAMIZI BEKLEYECEĞİZ' DEDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da koronavirüs aşısı için sıra bekleyeceklerini açıkladı.

CHP ve HDP'nin peş peşe gelen 'sıra bekleyeceğiz' açıklamalarının ardından gözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrildi.

"AŞI OLACAĞIM"

Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için kendisini aradığı belirterek önümüzdeki hafta aşı olacağını söyledi.

Karamollaoğlu'nun twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim."