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Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti

ABD'de çocuk istismarından tutuklanıp, Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etti.
 16 Ocak 2021 00:57
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Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti

Marmara Üniversitesi'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir."

ABD'de 31 Mart 2015'te yayınlanan haberlere göre Köse, internette chat yaparken bir çocukla tanıştı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Bianet'ten Evrim Kepenk'in haberine göre, cinsel birliktelik amacıyla çocuğun evine giden Köse, orada çocukla değil, bir polisle karşılaştı. Çünkü, aslında Köse'nin konuştuğu kişi küçük yaştaki çocuklarla tanışıp cinsel ilişkiye girenleri yakalamak için çalışan gizli bir polisti. Bu gizli operasyona İç Güvenlik Soruşturmaları, Çocuklara Yönelik İnternet Suçları Görev Gücü, Houston Polis Departmanı, Harris County Şerif Ofisi, Harris County PCT 4 Polis Teşkilatı Ofisi ve Harris County DA Müfettişleri katıldı.

Haberde, operasyon sonucunda, 12 kişinin tutuklandığı ve hepsinin bölge hapishanesine gönderildiği yer alıyor. Tutuklanan kişilerin fotoğrafına ve haklarındaki suçlamalara detaylıca yer veriliyor.

Türkiye'de adını ve eşkalini değiştiriyor
Başka bir sitede de, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan Köse'nin ABD'deki ruhsatının iptal edildiği bilgisi yer alıyor. Bunun üzerine Türkiye'ye dönen akademisyen Köse, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı psikoloji bölümüne başkan olarak getiriliyor.

Marmara Üniversitesi'nin web sayfasında Abdüssamed Köse'nin adının Same Köse olarak geçtiği görülüyor. Abdüssamed Köse'nin geçmişindeki "cinsel istismar" suçunu örtmek için ismini kısaltarak kullandığını yine tanınmamak için de saçlarını uzattığı tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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