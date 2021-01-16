Boris Johnson açıkladı: İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak
|16 Ocak 2021 01:00
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ngiltere Başbakanı Boris Johnson dünyadaki tüm ülkelerle seyahat koridorlarını kapatacağını, yurtdışından gelen tüm ziyaretçilerdn İngiltere'ye girmeleri için 72 saat içinde negatif bir koronavirüs testi talep edileceğini ve yeni kuralların Pazartesi günü sabah 4'te yürürlüğe gireceğini söyledi.
Boris Johnson Cuma günü televizyonda yayınlanan basın toplantısında, ziyaretçilerin Birleşik Krallık'a vardıklarında kontrol edilebileceğini ve uymazlarsa önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklayarak "Hem sınırda hem de ülkede yaptırımımızı artıracağız" dedi.
Ziyaretçilerin daha önce Birleşik Krallık'a vardıklarında karantinaya ihtiyaç duymadan gelebilecekleri ülkeler arasında Tayland, Vietnam, Tayvan, Singapur, Sri Lanka, Ruanda ve Norveç bulunuyordu.
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