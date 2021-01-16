Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri

Prof. Dr. Bingür Sönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanlarla ilgili tartışılacak bir değerlendirmede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde de bu konuda yaptığı yaptığı açıklamalar olay yaratan Sönmez, bu kez de Kapadokya Üniversitesinin YouTube kanalında Alev Alatlı'nın programında aşı olmak istemeyenler için yaptığı benzetme ile yine tepkilerin odak noktası haline geldi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in aşı açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.