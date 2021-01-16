1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı

BioNTech ve Pfizer'ın korona virüsüne karşı geliştirdiği mRNA aşısını yaptıranlardan ölüm haberleri geliyor. Norveç'te 23 kişinin ölümünün ardından, Almanya'da da can kaybı yaşandı. Ülkede salgına ilişkin durumu takip eden Paul Ehrlich Enstitüsü gerçek sayıyı açıklamadı.
 16 Ocak 2021 01:08
+Aa- Yazdır
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı

Sözcü Gazetesinde yer alan haberde; Dünyada yaklaşık 30 yıldır çeşitli hastalıklara karşı uygulanan ve pek de başarılı sonuçlar vermeyen mRNA aşısının corona virüsüne uygulanmasının ardından başlayan ölümler, Avrupa ülkelerinde tartışma yarattı. Norveç'te 23 kişi ölürken, Almanya'da da hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Corona aşısı sonrası 23 kişinin öldüğü Norveç, Almanya gibi önce yaşlıları aşılamaya başlamıştı. Norveç, Belçika, ABD ve Portekiz ile birlikte Almanya'da da ölümler yaşandı.

Norveç Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 ölümden 13'ünün "aşılamanın yan etkilerinden kaynaklandığı" belirtilmiş, risk grubunda bulunan kişilerin aşılandığını vurgulayan Pfizer/BioNTech ise ölümlerden haberdar olduklarını ve Norveç ile ortaklaşa çalıştıklarını duyurmuştu.

ALMANYA'DAN DA ÖLÜM HABERLERİ GELDİ

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Almanya'da aşı olduktan sonra ölenlerin olduğunu yazdı. Benzer açıklama Paul Ehrlich Enstitüsü'nden yapıldı.

Can kaybı sayısının belirtilmediği açıklamada, ölümlerin aşının yapılmasından sonraya denk gelmesinin nedenleri araştırıldığı ve ölümlerin yaşlılıktan mı yoksa aşıdan mı kaynaklandığının henüz bilinmediği aktarıldı. Söz konusu ölümlerin, aşılanan kişi sayısına göre risk oluşturmadığı ifade edildi.

İKİ mRNA AŞISIYLA 961 BİN KİŞİ

Almanya'da şu ana kadar 961 bin kişi aşılandı. Aşılananların 468 binini sağlık ya da yaşlı bakım personeli oluşturuyor.

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde şu anda Pfizer/BioNTech ile Moderna aşıları yapılıyor. İkisi de sonuçları tam belli olmayan mRNA aşıları.

Yıllardır kullanılan zayıflatılmış virüsten üretilen aşılardan ilki olan AstraZeneca'nın corona virüsü aşısı ise, bu ayın sonunda AB'den onay alacak. AstraZeneca'nın aşısı şu an sadece İngiltere'de uygulanıyor.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Boris Johnson açıkladı: İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak
16 Ocak 2021 01:00		 Vaka sayısı 94 milyonu geçti: En çok vaka görülen ülkeler
15 Ocak 2021 22:59
Dünya genelinde ölüm oranlarında zirve Avrupa ülkelerinde
15 Ocak 2021 22:47		 Signal'in kurucusundan WhatsApp itirafı!
15 Ocak 2021 21:57
Norveç'te COVID-19 aşısı yaptıran 23 kişi hayatını kaybetti
15 Ocak 2021 21:52		 Hollanda'da hükümet, çocuk bakım ödeneği skandalı sonrası istifa etti
15 Ocak 2021 19:29
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 400 bine dayandı
15 Ocak 2021 18:02		 Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı
15 Ocak 2021 15:00
Macaristan: AB bizi aşı vermiyor, Çin'den alacağız
15 Ocak 2021 00:41		 Dünya genelinde 2 bin 200'den fazla hemşire yaşamını yitirdi
14 Ocak 2021 21:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:16 - Fransız L'opinion: Macron Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkılarını bekliyor01:08 - Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı01:03 - Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri01:00 - Boris Johnson açıkladı: İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak00:57 - Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti00:54 - Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetine cevap
00:49 - Fahrettin Altun, 3 isme yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı00:44 - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliği Başvuru İlanı00:22 - DSÖ uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesini tavsiye etti00:04 - Personele ilişkin 6 olay, 6 karar00:01 - 16 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:46 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:10 - Astım hastası Nesime hemşire, koronavirüsü 2 kez yendi23:00 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 620 bine yaklaştı22:59 - Vaka sayısı 94 milyonu geçti: En çok vaka görülen ülkeler22:51 - Tepkiler üzerine Whatsapp şimdilik geri adım attı22:47 - Dünya genelinde ölüm oranlarında zirve Avrupa ülkelerinde
22:37 - '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Fahrettin Altun, 3 isme yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı
Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri
Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetine cevap
16 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Boris Johnson açıkladı: İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak
DSÖ uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesini tavsiye etti
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliği Başvuru İlanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coleslaw 1
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 1
güneş balığı 1
Kripto para 2
Yüze düşen kirpik 2
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verilmesi 1
uber'in tekrar türkiye'e dönmesi 1
lodos 2
yordam 1
Six say war 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Sinop Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Rize Pazar Belediyesi 10 memur alacak
Türk Kızılayı Personel alacak
TSK 2021 Yılı dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay alacak
Türkiye Diyanet Vakfı 7 Müfettiş ve 3 Denetçi Yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam