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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
 16 Ocak 2021 03:36
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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