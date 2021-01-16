Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.