FETÖ'cüye sığınma mülteciye ölüm

Sığınmacıların botlarını delip ölüme terk eden Yunanistan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den firar eden FETÖ'cülere kucak açtı. Ülkeye gelen 20 bin FETÖ'cüden 9 bini Yunan makamlarına siyasi sığınma için başvurdu. Bunlardan 2 bin kadarının talebi kabul edildi. Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi geçti.

FETÖ'cüye sığınma mülteciye ölüm Sığınmacıların botlarını delip ölüme terk eden Yunanistan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den firar eden FETÖ'cülere kucak açtı. Ülkeye gelen 20 bin FETÖ'cüden 9 bini Yunan makamlarına siyasi sığınma için başvurdu. Bunlardan 2 bin kadarının talebi kabul edildi. Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi geçti. 16 Ocak 2021 06:15 Devamını gör