FETÖ'cüye sığınma mülteciye ölüm
Sığınmacıların botlarını delip ölüme terk eden Yunanistan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den firar eden FETÖ'cülere kucak açtı. Ülkeye gelen 20 bin FETÖ'cüden 9 bini Yunan makamlarına siyasi sığınma için başvurdu. Bunlardan 2 bin kadarının talebi kabul edildi. Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi geçti.
|16 Ocak 2021 06:15
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Sığınmacıların botlarını delip ölüme terkeden Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den firar eden FETÖ'cülere kucak açtı. 15 Temmuz'dan sonra çoğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Yunanistan'a kaçtı. Yunan "Ta Nea" gazetesi 2017'den itibaren yasadışı yollarla Yunanistan'a giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısının 19 bin 653 olduğunu açıkladı.
- Bunlardan 9 bininin siyasi sığınma başvurusu yaptığı, 2 bin FETÖ'cünün sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü. FETÖ'cülerin büyük bölümünün başkent Atina'da aileleriyle yaşadığı, 2018'e kadar başvuruları reddedilen 697 kişinin ise Türkiye'ye iade edildiği aktarıldı. Serbest bırakılan FETÖ'cülerin mülakatlara gelmediği, başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirtildi. Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişi yasadışı yollarla giriş yaptı, bu rakamlar 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçti.
Toplu firarZodyak botla Marmaris'ten Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na geçmeye çalışan 13 FETÖ'cü yakalandı. Şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş asker, polis, ebe ve öğretmenler olduğu belirlendi. Yapılan üst aramalarında yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Emniyete götürülen FETÖ'cülerin çoğunun farklı illerde yargılamalarının sürdüğü, bir kısmı hakkında da yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
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