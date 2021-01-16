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Menemen Belediyesindeki oylamanın perde arkası

AK Partili Hamza Dağ, Millet İttifakı'ndan üç belediye meclis üyesinin yolsuzluktan duydukları rahatsızlık sebebiyle adayları Aydın Pehlivan'a oy verdiğini söyledi
 16 Ocak 2021 07:14
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Menemen Belediyesindeki oylamanın perde arkası

Menemen Belediyesinde önceki gün yapılan kurada AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan başkan vekili olarak seçilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kuraya kadar giden süreçte CHP'nin 3 Meclis üyesinin kendilerine neden oy verdiğini gazetemize anlattı. CHP'li belediye başkanının "rüşvet ve irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Menemen Belediyesinde başkan vekili seçiminin gerçekleştiğini ifade eden Dağ "Bu seçimde, ilk ve ikinci turda 3'de 2 çoğunluk, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranıyor. Dördüncü turda ise oyların fazlasını alan aday seçimi kazanıyor. Menemen Belediye Meclisinde 12'si Cumhur İttifakı'nın 19'u Millet İttifakı'nın üzere 31 Belediye Meclis üyesi bulunuyor. Gizli oylama ile yapılan seçimin üçüncü ve dördüncü turu 15-15'lik eşitlikle tamamlanmıştır" dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NDAN ÜÇ ÜYE BİZE OY VERDİ

Kendilerine oy veren 3 kişinin tam olarak kim olduklarını gizli oylama yapıldığı için bilmediklerini kaydeden Dağ, şunları söyledi: Bu oy verme tercihi, o 3 arkadaşımızın kendi vicdani muhasebelerinin neticesi olarak tezahür etmiştir. Vicdanlı ve millete karşı sorumluluk sahibi insanlar olarak, yolsuzluğa ve rüşvete karşı duydukları rahatsızlığın gerektirdiği üzere, oylarını adayımız Aydın Bey'i destekleyecek şekilde kullandıklarını düşünüyorum. Kuraya kalan seçim neticesinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Aydın Pehlivan'ın Başkan Vekili olarak seçilmesi ve artık görevine başlaması bizi memnun etti. Artık Menemen'de rüşvet ve yolsuzluk değil, icraat ve hizmet konuşulacak ve Menemen'in kaynakları, Menemen halkına harcanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve bizlerin desteği, Aydın Pehlivan kardeşimizle beraberdir. Kendilerine hayırlı çalışmalar ve muvaffakiyetler diliyoruz.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Aydın Pehlivan'ın seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Menemen Belediyesinin AK Parti'ye geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Aydın Pehlivan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamza Dağ ve teşkilata da Aydın Pehlivan'ı yalnız bırakmamaları konusunda talimat verdi.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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