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Özel Öğretim Derneği: Yüzde 1'e indirilen KDV kalıcı olsun

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, 2018'de kesilen özel okullara teşvik sisteminin acilen yeniden uygulanmasını, korona dolayısıyla yüzde 1'e indirilen KDV uygulamasının kalıcı olmasını istedi
 16 Ocak 2021 07:30
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Özel Öğretim Derneği: Yüzde 1'e indirilen KDV kalıcı olsun

Akça, Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te ortaya koyduğu vizyon ile yüzde 4'lerde olan özel okul öğrenci oranının 2018'e kadar yüzde 9'a kadar büyüdüğünü ifade etti. Bu büyümenin sağlanan destekler ile gerçekleştiğini belirten Akça, ancak 2018'de verilen desteklerin kesildiğini, bu yıl 1 milyon 543 bin olan öğrenci sayısının 2019'da 1 milyon 376 bine, 2020'de ise 1 milyon 71 bine gerilediğini ifade etti. Akça "Bu düşüşle birlikte son 2 yılda 900'e yakın özel okul kapanmış 35 bin üzerinde çalışan işsiz kalmıştır. Özel okulların an itibarıyla toplam kontenjanı 2 milyon 511 bin, yani özel okulların yüzde 58'i boştur. Özel okullara verilecek ufak bir destek ile devleti 60 bin derslik yapma yükünden kurtarabiliriz. Bunun için özel okullara 2018'de kesilen teşvikler acilen geri gelmelidir. Pandemi dolayısıyla indirilen KDV, kalıcı olarak yüzde 1 olmalıdır. Hiçbir sektörde uygulanmayan ancak sadece özel okullarda uygulanan her yıl ruhsat harcı ödenmesine son verilmelidir. SGK ve vergi teşviki verilmelidir" dedi.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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