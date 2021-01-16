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'Birinci dönem notları hesaba katılmasın'

Başkan Talip Geylan, 'telafi edilemeyecek adaletsizlikler doğurur' diyerek okul başarı puanı ile ilgili MEB'e çağrıda bulundu
 16 Ocak 2021 07:45
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'Birinci dönem notları hesaba katılmasın'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptığı açıklamada, yazılı sınavların değerlendirmeye alınmayacağı kararının doğuracağı adaletsizleri önleyecek olması bakımından doğru bir karar olduğunu ifade etti. Geçen haftadan itibaren ortaokullarda notla değerlendirmenin doğuracağı muhtemel sorunlarla ilgili bakanlığa çağrıda bulunulduğunu ve MEB'in şehirlere gönderdiği bir yazıyla konuyla ilgili açıklama yaptığını belirten Geylan şunları söyledi: Buna göre ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ortaokullarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Salgın şartları sebebiyle birinci dönemde karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak, karneler elektronik ortamda erişime açılacak.

DOĞRU KARAR ALINDI

Yazılı sınavların değerlendirmeye alınmayacağı kararı, doğuracağı adaletsizlikleri önleyecek olması bakımından doğru bir karardır. Ancak, ülkemizde uzaktan eğitim araçlarından yoksun olduğu için canlı ders etkinliklerine katılamayan önemli sayıda öğrencimiz olduğu göz önüne alındığında yapılacak değerlendirmelerin ne derece adil ve gerçekçi olacağı tartışmalıdır. Aslında yapılması gereken, liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönem gerçekleştirilecek yüz yüze sınavlarla puan değerlendirmesinin yapılmasıydı. Böylelikle öğretmenlerimizi gereksiz tartışmalara da sürüklememiş olacaktık. Bu noktada MEB'e önemli bir çağrıda bulunuyorum. Bu sene adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanı belirlenirken birinci dönem notları hesaba katılmasın. Aksi takdirde telafi edilemeyecek adaletsizliklere sebep olunacaktır.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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