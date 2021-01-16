1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...

Edirne'nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesi rüşvet iddiasıyla çalkalandı. Hizmetli memur Halil Bozkır, mazeretsiz işe gelmediği iddiasıyla hakkında tutulan tutanakların iptali için kendisinden 10 bin TL istendiğini iddia etti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü jet hızıyla soruşturma başlattı
 16 Ocak 2021 08:27
+Aa- Yazdır
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...

Halil Bozkır, hastane müdürü H.D'nin WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Şikayet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Bozkır; H.D. 'den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Bozkır, şu iddiaları ortaya attı:

SENİN İŞİ KONUŞUYORUM

"İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında 'Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap' yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla 'İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu" yazdı. Ben kendisine 'Armağan Hoca'yı arasam mı' diye yanıt verdim. O da bana 'Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye' cevabı verdi."

BU İŞ BİRAZ MALİYETLİ

Rüşvet talebinin bu yazışmanın sonunda yapıldığını iddia eden Bozkır, müfettişlere H.D. 'nin cep telefonundan atıldığı iddia edilen mesajların ekran görüntüsü ve arama kayıtlarını delil olarak sunarak şu bilgileri aktardı: "Konuyla ilgilendiği için kendisine teşekkür ettim. Bir süre sonra 'Armağan Hoca ile konuştum. Halil, bu iş biraz maliyetli. Salı günü Meriç'e gel, bana 10 bin TL ateşle. Yarısını Armağan Hoca'ya vereyim. Bu iş büyümeden kapansın. Büyürse sıkıntıya girersin. Gelirken de bana vişne suyu ile viski al, küçük şişe" şeklindeki WhatsApp mesajı geldi. Mesaja yanıt vermedim. Bunun üzerine beni defalarca telefonla aradı. Sonra mesajları sildi. Ben de konuyu yetkili birimlere aktardım."

MESAJLARDAN HABERİM YOK

Soruşturmayı doğrulayan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, taraflardan savunma alındığını soruşturma sürecinin ise devam ettiğini kaydetti. İddiaların hedefindeki hastane müdürü H.D. , şöyle konuştu: "Bu personelin işe gelmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda da gerekli işlemler yapıldı. WhatsApp mesajlarından haberim yok. Olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hiçbir irtibatım yok."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni
15 Ocak 2021 11:47		 İnceleme yapıldı, 73 bin TL'lik fildişi tespihler ortalığı karıştırdı
15 Ocak 2021 09:16
Cezayı duyan site kapatıyor
15 Ocak 2021 06:50		 'Peçe ve çarşaf yasak' diyen öğretim üyesine soruşturma
14 Ocak 2021 22:03
'Birlikte fiyat arttıran' firmalara milyonlarca lira ceza kesildi
14 Ocak 2021 08:12		 Emlakçıyı darp eden okul müdürüne soruşturma açıldı
13 Ocak 2021 20:05
Avukatın tepki çeken savunmasına soruşturma
12 Ocak 2021 08:52		 Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma
07 Ocak 2021 10:45
Boğaziçi Üniversitesinde 'kelepçe takma' olayına inceleme
06 Ocak 2021 11:30		 Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma
03 Ocak 2021 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:21 - Önce imdat, sonra teşhis08:50 - Pendik'te tehdit edilen yeğenini korumak isterken öldü08:40 - Vekillere 'aktif çalışın' talimatı08:35 - Dereceli okçunun göz göre göre ölümü08:30 - Mükellef reform bekliyor08:27 - Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
08:12 - Eşinden şiddet görünce KADES'e ihbar etti: Polis alarma geçti08:00 - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı07:45 - 'Birinci dönem notları hesaba katılmasın'07:30 - Özel Öğretim Derneği: Yüzde 1'e indirilen KDV kalıcı olsun07:14 - Menemen Belediyesindeki oylamanın perde arkası06:45 - Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - FETÖ'cüye sığınma mülteciye ölüm04:05 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik04:03 - Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı03:36 - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı
02:42 - Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri
Fahrettin Altun, 3 isme yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı
Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetine cevap
'Birinci dönem notları hesaba katılmasın'
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Six say war 1
mercimek çorbası 2
Cezadan kaçarken ekstra ceza yemek 1
seçim barajı makul düzeye inmeli 3
khipu 1
Aşının yan etkileri karşısında yapılacaklar 4
eti karam gurme 1
heryer heryerde 1
işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 4
SON İLANLAR
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Köseli Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 80 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam